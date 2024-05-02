Beşiktaş'a Almanya'dan yıldız adayı: Yusuf Kabadayı...

Siyah-beyazlıların, Schalke 04'te forma giyen Yusuf Kabadayı ile ilgilendiği aktarıldı.

Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Bayern Münih'te bulunan Yusuf Kabadayı'yı transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Yusuf Kabadayı için harekete geçtiği belirtildi.

Schalke 04'te iyi bir performans gösteren Yusuf Kabadayı için Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi. Schalke 04'ün Yusuf Kabadayı için yapılan anlaşmada 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı vurgulandı.

20 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Schalke 04'te 23 maça çıktı. Yusuf Kabadayı bu karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi.