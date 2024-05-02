Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a Almanya'dan yıldız adayı: Yusuf Kabadayı... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a Almanya'dan yıldız adayı: Yusuf Kabadayı...

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hızlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'a Almanya'dan yıldız adayı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siyah-beyazlıların, Schalke 04'te forma giyen Yusuf Kabadayı ile ilgilendiği aktarıldı.

        Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bonservisi Bayern Münih'te bulunan Yusuf Kabadayı'yı transfer gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, Yusuf Kabadayı için harekete geçtiği belirtildi.

        Schalke 04'te iyi bir performans gösteren Yusuf Kabadayı için Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi. Schalke 04'ün Yusuf Kabadayı için yapılan anlaşmada 1 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi yer aldığı vurgulandı.

        20 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Schalke 04'te 23 maça çıktı. Yusuf Kabadayı bu karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi.

        Türk asıllı Alman futbolcunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Yusuf Kabadayı'nın güncel piyasa değeri 900 bin euro. Yusuf Kabadayı, Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 karşılaşmada süre aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?