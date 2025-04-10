Beşiktaş'a Bankalar Birliği müjdesi: SPK'dan onay geldi!

Beşiktaş, 2021 yılında girdiği Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için düğmeye basmıştı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. KAP’a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını ve SPK başvurusunu bildirmişti.

Başkan Serdal Adalı da mayıs sonuna kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını ifade etmişti.

SPK'DAN ONAY GELDİ

Siyah-beyazlıların sermaye arttırımı ile ilgili başvurusu SPK tarafından resmi olarak kabul edildi.

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Siyah-beyazlılar, sermaye artırımından elde edilmesi beklenen gelirle Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkacak.

Beşiktaş, 1.200.000.000 TL değerindeki mevcut sermayesini, halka arz yöntemiyle 4.800.000.000 TL yükselterek 6.000.000.000 TL'ye çıkaracak.

Bültende Beşiktaş'ın onaylanan bedellisiyle ilgili ayrıca "Mevcut ortakların yeni pay alma hakları 1 TL nominal değerli (100 adet/1 lot) pay için 2 TL fiyattan kullandırılacak olup, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 2 TL’den aşağı olmamak üzere, birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir" bilgisine yer verildi.

Beşiktaş'ın sermaye artırımından beklentisi yaklaşık 4,8 milyar TL. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak için ödenmesi gereken tutar ise yaklaşık 4,3 milyar TL.