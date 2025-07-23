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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'a Emerson'da rakip çıktı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'a Emerson'da rakip çıktı!

        Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaştı. Siyah-beyazlıların, Emerson Royal'in transferini tamamlamak için İtalyan ekibi Milan ile görüşmelerini hızlandırdığı aktarıldı. Öte yandan Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalıştığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 20:38 Güncelleme: 23.07.2025 - 23:18
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        Beşiktaş, gerçekleşmeyen Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker-Peters transferlerinin ardından sağ bek için rotasını Milan'dan Emerson Royal'e çevirdi.

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        İtalya basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Emerson Royal için Milan'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Siyah-beyazlılar, Emerson Royal transferi için Milan ile yaptığı görüşmede İtalyan ekibi ile sözlü anlaşma sağladı.

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        Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun transferi için Milan'la satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların yaptığı anlaşmaya göre Emerson Royal'in satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak.

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        FLAMENGO'DAN FLAŞ HAMLE

        Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Emerson Royal için Milan ile söz kesmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcu için Brezilya'dan Flamengo devreye girdi.

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        Emerson Royal'i kadrosuna kadrosuna katmak isteyen Flamengo, Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş'a transferini engellemeye çalışıyor.

        Flamengo'nun bu hamlesinin ardından Milan ve 26 yaşındaki futbolcunun vereceği karar merakla beklenmeye başladı.

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