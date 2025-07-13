Beşiktaş'a İngiliz sağ bek: Kyle Walker-Peters
Beşiktaş, İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters transferinde sona yaklaştı
Giriş: 13.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:34
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Siyah beyazlılar sağ bek 27 yaşındaki İngiliz futbolcu ile anlaşma sağladı.
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Wayker-Peters'ın, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istediği öğrenildi.
Deneyimli futbolcunun Pazartesi günü İstanbul’da olması öngörülüyor.
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Walker-Peters'ın burada sağlık kontrollerinin ardından imza atması bekleniyor.
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