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Beşiktaş'a milli ara yaramadı

Beşiktaş'ta milli takıma giden oyuncuların yaşadığı sakatlıklar can sıktı. Son olarak Aboubakar, Kamerun’un Ruanda’yla oynadığı maç sonrası adalesinde ağrı hissederken durumu bugün yapılacak kontrolün ardından belli olacak

Beşiktaş'a milli ara yaramadı
Milli ara hep yara!
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Beşiktaş'ta milli araya yaşanan sakatlıklar damga vurdu. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Kartal ilk olarak Cezayir Milli Takımı'nda forma giyen Rachid Ghezzal, Zambiya maçında ilk yarıda 1 gol ve 1 asiste imza attıktan sonra sakatlanarak oyuna devam edemedi. Hafif ağrıları olduğu açıklanan yıldız oyuncu, Botswana maçında riske edilmedi. Kasımpaşa maçında cezalı olan Ghezzal, dinlendirilecek.

Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ U21 ile oynadığı mücadelenin 72. dakikasında sakatlanan Ajdin Hasic'ten ise kötü haber geldi. Sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen genç yıldızın çekilen MR'ında ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu bildirildi. Hasic'in uzun süreli sahalardan uzak kalarak sezonu kapatması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş iki ismin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Son olarak ise Aboubakar, Kamerun’un Ruanda’yla oynadığı maç sonrası adalesinde ağrı hissetti. Bu sabah Türkiye'ye dönmesi beklenen yıldız oyuncunun Kasımpaşa maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak kontrolün ardından belli olacak.

GEÇTİĞİMİZ MİLLİ ARADA KORONAVİRÜS KABUSU

Kasım ayında verilen milli maç arasında da Beşiktaş koronavirüs kabusu yaşamıştı. Türkiye - Hırvatistan maçının devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Vida, herkesi şoke ederken milli takımdaki 1 isim daha koronaya yakalanmıştı. Siyah-beyazlılarda o dönemde 5 ismin daha test sonucu pozitif çıkmış ve kadroda büyük sıkıntı yaşanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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