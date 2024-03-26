Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber

Beşiktaş, mili maçlar için lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, bu süreci sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi açısından iyi değerlendirdi.

Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı bulunan Al-Musrati takımla çalışmalara başladı. Libyalı futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Al-Musrati'nin yanı sıra Daniel Amartey de sakatlığını atlattı. Ganalı futbolcu, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle dinlendiriliyordu.

Salih Uçan'ın da bu hafta içinde topla çalışmalara başlaması bekleniyor. Deneyimli oyuncu da yaklaşık 1 aydır formasından uzak.