Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a sakatlardan iyi haber

        Beşiktaş'a sakatlığı bulunan oyunculardan iyi haber geldi. Daniel Amartey ve Al-Musrati takımla çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakatlardan iyi haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, mili maçlar için lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, bu süreci sakatlığı bulunan oyuncuların tedavisi açısından iyi değerlendirdi.

        Yaklaşık 3 haftadır sakatlığı bulunan Al-Musrati takımla çalışmalara başladı. Libyalı futbolcu, Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

        Al-Musrati'nin yanı sıra Daniel Amartey de sakatlığını atlattı. Ganalı futbolcu, ayak bileğindeki ağrı sebebiyle dinlendiriliyordu.

        Salih Uçan'ın da bu hafta içinde topla çalışmalara başlaması bekleniyor. Deneyimli oyuncu da yaklaşık 1 aydır formasından uzak.

        Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süredir görev yapamayan Alex Oxlade-Chamberlain ise takıma katılmak için gün sayıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun, Nisan ayının başında İstanbul'a gelerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

        Siyah beyazlılarda, Amir Hadziahmetovic ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları sürüyor. Lisansı askıya alınan Bosna hersekli futbolcu, bu sezon forma giyemeyecek. Tayfur Bingöl ise Nisan ayının sonunda topla çalışmalara başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Dünyanın endişeleri neler?
        Dünyanın endişeleri neler?
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün