Beşiktaş'ta seçim yaklaşırken transfer çalışmaları da devam ediyor.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda temaslarını sürdürürken stoper konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı uzun süredir isteyen siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon Euro önerse de yeşil-beyazlılardan son olarak 5 milyon Euro yanıtı almıştı.

Oyuncuyla anlaşsa da bonservis bedelini indirmeye çalışan Beşiktaş cephesi, yeni formül olarak takas isimler önermeyi planlıyor.

Siyah-beyazlılar, Ismael'in de onayı doğrultusunda sözleşmesi devam eden ve kadroda düşünülmeyen isimleri, yeşil-beyazlı takıma sunacak.

Abdülkerim'i çok isteyen Beşiktaş, bu oyuncunun transferini kısa süre içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.