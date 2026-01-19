Beşiktaş açıkladı: Kamp kadrosundan çıkarıldı!

EMA ve FDA'dan yapay zeka adımı

Elon Musk'ın "robotlar ameliyat yapacak, tıp okumayın" çıkışına yanıt veren Uluslararası İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu AR-GE ve İnovasyon Başkanı Dr. Virginia Acha, yapay zekanın doktorların yerini almayacağını, aksine sağlık profesyonellerini güçlendireceğini söyledi. Acha, EMA ve FDA'nın yayımladığı yeni kılavuzlarla birlikte yapay zekanın ilaç ve aşı geliştirme süreçlerinde hasta odaklı, risk temelli ve şeffaf bir çerçeveyle kullanılmasının hedeflendiğini vurguladı