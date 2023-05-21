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Beşiktaş, Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında oynadığı Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş, Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

    Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda iki pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
  • Beşiktaş, Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

    Karşılaşmanın 45. dakikasında Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen topta Cenk Tosun'dan önce Rodrigues araya girdi. Cenk bu pozisyonda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. 
  • Beşiktaş, Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

    Beşiktaşlı futbolcular, bu pozisyonda Rodrigues'in ayağını kaldırdığı ve penaltı yönünde itirazda bulundu. Bu pozisyon sonrası devam kararı çıktı.
  • Beşiktaş, Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

    Ardından ilk yarının uzatma dakikalarında bu kez Redmond'un ceza sahasına gönderdiği topta Beşiktaşlı oyuncular Badou Ndiaye'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulundu.
  • Beşiktaş, Adana Demirspor maçında 2 kez penaltı bekledi

    Hakem Mustafa Kürşad Filiz oyunu devam ettirdi. Beşiktaşlı futbolcular, iki karara da yoğun şekilde itirazda bulundu.

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