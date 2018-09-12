Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr kulübü ile flört eden Alvaro Negredo, yıllık 6 milyon euro'luk teklif karşısında gitmek istediğini Beşiktaş yönetimine iletti.

Milliyet'te yer alan habere göre futbolcunun fikir değiştirmesi sonrasında siyah-beyazlılar da transfer stratejisini yeniledi. İspanyol golcü, 7 milyon euro'da ısrar ederken, artık Beşiktaş'ta kalmayı düşünmediğini ve bu teklifin çok cazip olduğunu menajeri aracılığıyla yönetime iletti. Negredo, bu konuda eşini de ikna etti.

Al Nasr kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi ise, bonservis bedelini 4 milyon euro'dan açmaya hazırlanıyor. Negredo'nun da gitmek istemesi nedeniyle öncelikle paranın hesabını yapacak olan yönetim, kıran kırana geçecek bir pazarlıkla maksimum bedel kazanmayı düşünüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş ise Negredo'nun gitmesi durumunda forvet hattında, Cyle Larin, Ryan Babel, Güven Yalçın, Vagner Love ve Mustafa Pektemek gibi isimlerle hareket edecek. Beşiktaş yönetimi, şartların istenilen seviyeye gelmemesi halinde ise Negredo ile Ocak ayında yollarını ayıracak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ