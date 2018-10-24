Sporx'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi ve Talisca'nın Çin'e transfer olması sonrasında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş için Nicolas Castillo iddiası ortaya atıldı.

Portekiz medyasında yer alan habere göre, bu sezon Benfica'nın Avrupa Kupaları kadrosunda da yer almayan golcü futbolcu için Beşiktaş devreye girdi.

MEDEL VE ROCO İLE ARKADAŞ

Nicolas Castillo'nun Beşiktaş'a transfer olması halinde Şili Milli takımı ve Cruz Azul'den eski takım arkadaşları Gary Medel, Enzo Roco gibi isimlerle tekrar bir araya gelebileceği, bu birlikteliğin Beşiktaş adına pozitif bir etki yaratabileceği aktarıldı.

ESKİ TAKIMI İSTİYOR

25 yaşındaki futbolcunun bir diğer talibinin de eski takımı UNAM Pumas olduğu iddia edildi ancak oyuncunun Avrupa'da kalmak istediği ifade ediliyor.

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