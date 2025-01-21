Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş-Athletic Bilbao mücadelesinin tarihi ve maç saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kritik mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Julian Weinberger düdük çalacak. Peki, "Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının oynacağı tarih...
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'ne mağlubiyetlerle başlayan Beşiktaş, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılarda hedef Athletic Bilbao engelini geçip üst sıralara tırmanmak. Peki, "Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı 22 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
SOLSKJAER İLK SINAVINA ÇIKACAK
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.