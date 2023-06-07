Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda ediyor!

Beşiktaş'ta 10 yıldır forma giyen ve pek çok başarıyı yaşayan Atiba Hutchinson, Konyaspor maçıyla son kez sahaya çıkacak. Tecrübeli futbolcu, Dolmabahçe'ye özel bir programla veda edecek

Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a veda ediyor!

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson bugün siyah-beyazlı formayı son kez giyecek. Siyah-beyazlı formayı 10 yıldır terleten 40 yaşındaki Kanadalı oyuncu hem Beşiktaş'a hem de yeşil sahalara veda edecek.

ÖZEL TİŞÖRTLE ÇIKACAKLAR

Beşiktaş Kulübü, Konyaspor maçında Atiba için bir veda organizasyonu düzenleyecek. Tüm takım ısınmaya Atiba tişörtleri ile çıkacak. Taraftarlar da Atiba'ya veda için özel bir hazırlık içerisinde...

10 YILDA 5 KUPA

2013 yılında Hollanda ekibi PSV'den bedelsiz olarak kadroya katılan Kanadalı futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2020-2021'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kaldıran Atiba, 2022'de ise TFF Süper Kupa'yı müzeye taşıdı. Atiba, Beşiktaş'ta 334 resmi maça çıkarken 27 gole imza attı, 37 kez asist yaptı.

ÜMRANİYE'DE DÜN İLK VEDA

Beşiktaş Futbol Takımı'nda 10 yıldır forma giyen Atiba Hutchinson'a dün akşam veda organizasyonu yapıldı.

Organizasyona kulüp asbaşkanı Emre Kocadağ, Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip, futbolcular ile BJK Nevzat Demir Tesisleri personeli katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Takıma hitaben bir konuşma yapan Atiba Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri 10 sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. 10 içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ'a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suudi Arabistan Ligi'nde çılgınlık: 20 milyar Euro ayırdılar!
FUTBOL 20 milyar Euro'luk çılgınlık!
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
FUTBOL Beşiktaş son sınavında! İşte 11...
Süper Lig’den hangi takımlar düştü? 2022-2023 sezonu düşen takımlar belli oldu mu?
FUTBOL Süper Lig’den hangi takımlar düştü?
Son dakika haberi Rıza Çalımbay istifa etti!
FUTBOL Süper Lig'de flaş ayrılık!
West Ham United Fiorentina final maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Konferans Ligi finali ne zaman?
FUTBOL West Ham United Fiorentina final maçı ne zaman?
Emre Belözoğlu: Sezonu kupa ile kapatmak istiyoruz
FUTBOL "Sezonu kupa ile kapatmak istiyoruz"
Karagümrük: 3 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Karagümrük galibiyetle bitirdi!
600 milyon euro'luk imza! Al-İttihad Karim Benzema transferini açıkladı!
FUTBOL Karim Benzema Al-İttihad'da!
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Ön libero için savaş
FUTBOL Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya!
Jose Mourinho, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'yi istiyor - Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Mourinho'dan Icardi'ye kanca!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.