Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda ter dökecek olan siyah beyazlılar, 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşacak. İşte, Beşiktaş Augsburg hazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...