Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak olan Beşiktaş Başakşehir Kupa maçı için şimdiden heyecan dorukta. Bu yıl kupada şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. İşte büyük bir heyecanla beklenen Beşiktaş Başakşehir maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Başakşehir maçı 16 Mart Salı akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Başakşehir: Volkan, Hasan Ali, Epureanu, Ponck, Ömer Ali, Mehmet, Aleksic, Berkay, Giuliano, Deniz, Crivelli.