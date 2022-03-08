Hem yerli hem yabancı için geçerli, onun için de takımın işi seneye zor. Para durumu da öyle pek de iyi değil. Onun için de bu maçlar gelecek senenin hazırlık maçları olarak görülmeli. Bu karşılaşmanın 4-2-2'si 4-3-3'ü olmaz. Beşiktaş'ta hangi futbolcular kalmak istiyor, hangileri gitmek istiyorlar? Yerli yabancı dahil sahada yaptıkları mücadeleye göre bunların kararı verilecek. Ligde 3. olsan ne olur, 4 olsan ne olur bence. Ya şampiyon olacaksın ya da takımı gelecek sezon için hazırlayacaksın.