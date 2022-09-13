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Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Spor yazarları, Beşiktaş - Başakşehir maçını kaleme aldı

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  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Beşiktaş, Vodafone Park’ta iyi bir futbol ortaya koydu. Müsabakanın büyük bölümünde vitesi elinde tuttu. Özellikle ikinci yarıda topa da büyük bir üstünlükle sahip oldu. Ama hem Ghezzal, hem Dele’nin yokluğu merkezdeki yaratıcılığı baltaladı. Beşiktaş çok fazla kenar ortası yapmaya mahkum oldu. 90 dakikada tam 35 orta yaptı dün siyah-beyazlılar. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Başakşehir de bu sezon Weghorst’u havada durdurabilen ilk takım olunca, kanat aksiyonları ilk 5 haftadaki kadar etkili gelişmedi siyah-beyazlıların. Şunu da eklemek gerek: Weghorst bu sezon Beşiktaş’ın sadece en iyi hücumcusu değil, aynı zamanda en iyi orta saha oyuncusu. Dün onun ilk maçlara nispeten daha fazla markajda kalması, Beşiktaş’ın oyununu etkiledi derinden. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Valerien Ismael’in de performansı bence 1 aydır çok daha farklı. Geçen sezon ve bu yaz hazırlık dönemiyle kıyaslanamayacak kadar olumlu bir Beşiktaş futbolu var şimdi sahada. Büyük takım gibi davranan bir Beşiktaş var. Dün Başakşehir’e belki kaybettiler, ama tavır büyük takım tavrı. Önemli olan da bu. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    ATTİLA GÖKÇE: Başakşehir’e alkış borcumuz var. Avrupa’daki tüm maçlarını yenilmeden geçip Beşiktaş’ın önüne geldiklerinde Vodafone’u kendi evleri gibi kullandılar. Geldiler, yendiler ve döndüler. İlk yarıda topun sahibi onlardı: (39/61)... Ancak bu sahiplik, isabetli şut anlamında o kadar parlak değildi. Koca maç boyunca tek isabetli şut attılar. O da Traore’nin ayağından gol oldu. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Beşiktaş’a bakarsak… Takımın en dinamik en etkili hattını oluşturan Nkoudou, Weghorst ve Muleka lig başından beri en kötü günlerini yaşadılar. Nkoudou… Topla her buluşmasında çabuktu ama ne etkili bir pas verebildi ne de ayağına gelen yüzde yüzlük fırsatları değerlendirebildi. Muleka deseniz o da kale ağzında iki kafa vuruşu yaparken golcü kimliğiyle değil topu kornere çelen stoper (!) haliyle göründü.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Evet, hızlıydılar, hareketliydiler ama verimli olamadılar. Bu üçlünün içinde en talihsiz adam Weghorst’tu. Başakşehir, yıllardan beri kulüp ilkeleriyle oyuncu seçimi ve oynatılması konusundaki gelenekleriyle Süper Lig’de farklılık yaratan bir ekip. Dün de yerleşik anlayışlarını hiç değiştirmeden, topu bol pasla üçüncü bölgeye taşıyıp orada oynamaları önemliydi. O yüzden bol fırsat yakaladılar ve sadece birini kullanıp kazandılar.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Beşiktaş şimdiye kadar ofansif gücü ve hücum oyuncularının katkısıyla puanlar alıyordu. Aslında N'Koudou'nun bir-iki önemli pozisyonu var ama nerede geçen haftalardaki N'Koudou... Muleka da öyle. Tabii onlar kötü oynayınca Weghorst da fazla topla buluşamadı. Başakşehir kazanmasına rağmen ilk şutları gol oldu. Tabii bu golde de Necip'in büyük hatası var. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Dün en çok konuşulması gereken; hakem Halil Umut Meler... Zaman zaman Beşiktaşlı oyuncuları tahrik etti. Aklı sıra cesaret gösterisi yapıyor. Beşiktaşlıların penaltı bekledikleri bir pozisyon var. Başakşehirli oyuncu yerden gelen topa yere yatıp kafa vurmaya çalışıyor. Top kolların arasında gidip geliyor. Bence tartışılacak bir pozisyon.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: Her şeyden önce Başakşehir’in neden uzun süredir maç kaybetmediği ve neden bu sezon gol yemediği sorusunun cevabı dün ortaya çıktı. Takım savunmasını gerçekten de iyi yapıyorlar ve tüm oyuncular bu konuda sorumluluklarının farkında. Kaptanın gol öncesinde yaptığı hata Beşiktaş’a pahalıya mal oldu. Beşiktaş çok pozisyon veren bir takım değil. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Geride kalan 6 maçta kalesine sadece 13 isabetli şut gelmiş ve bunların 8’tanesi golle sonuçlanmış. Maç başına kalesine ortalama sadece 2 isabetli şut gelen bir takım için yenilen gol sayısı çok yüksek. Bu istatistik kaleci performansının yetersizliğini ve bireysel hataların fazla olduğunu ortaya koyuyor. Beşiktaş, Redmond’ın takıma monte olması, Josef’in dönüşü ile güç kazanacaktır. Dün kaybedilen maç bireysel bir hata ve kaçan net fırsatlar üzerinden okunmalı.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Maçın kaybedilmesindeki temel etken, teknik direktör Ismael’in yanlış tercihiydi.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Sezon başından bu yana attığı gollerle dikkat çeken Muleka, ikinci yarı oyundan çıkarıldı. Ismael, ısrarla bu oyuncuyu sağ kanatta oynatıyor. Çizgiye hapsedilen Muleka, buna rağmen 3 kafa şutu vurarak hava toplarındaki etkisini gösterdi.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Muleka yerine, oyun da hiçbir varlık gösteremeyen Weghorst çıkmalıydı. Yeni transfer Redmond sağ kanatta, Muleka santrafor düşüncesi skoru değiştirebilirdi. Redmond’un yetenekli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu da söyleyelim.
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    BİLAL MEŞE: Maçın uzatma dakikaları dahil, şöyle bir kantara çıkaracak olursak, her ne kadar istatistikler yani topla oynama yüzdesi Başakşehir’i işaret etse de, oyunun kontrolü, üretim Beşiktaş’ın lehine idi. Demem o ki, sürekli takım savunmasını öne çıkaran konuk takımın golün dışında bir pozisyonu yoktu. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Topla oynama yüzdesi sizi yanıltmasın, kendi sahasında ayağa paslarla Kartal’ın presini durdurmaya çalışan Başakşehir, bu anlayışında başarılı olduğunu da söylemeden geçemem. Özellikle savunmada Leo Duarte müthiş bir performans ortaya koydu. Kuşkusuz pas ve prese dayalı oyun Kartal’ın en büyük özelliğidir... Apoletlerindeki bu farkındalığı maç süresince uyguladı Kartal. 
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

    Ne var ki, o duvardan örülü rakip savunmayı sadece N’Koudou ile iki kez aşabildiler, onu da gollerle taçlandıramadılar, hucüma çıkarken, yapılan top kayıpları Kartal’ın oyun anlayışını terse çeviren diğer bir faktör. Eeee , ‘ava giden avlanır’ benzetmesi tam da Kartal’a göre!"
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları
  • Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

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