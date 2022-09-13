Beşiktaş - Başakşehir maçı yazar yorumları

Valerien Ismael’in de performansı bence 1 aydır çok daha farklı. Geçen sezon ve bu yaz hazırlık dönemiyle kıyaslanamayacak kadar olumlu bir Beşiktaş futbolu var şimdi sahada. Büyük takım gibi davranan bir Beşiktaş var. Dün Başakşehir’e belki kaybettiler, ama tavır büyük takım tavrı. Önemli olan da bu.