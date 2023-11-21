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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile transfer için anlaştı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, PSG ile transfer için anlaştı!

        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Paris Saint-Germain'in (PSG) sahibi Nasser Al-Khelaifi ile Doha'da bir araya geldiğini ve Beşiktaş ile PSG arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 21:06 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:06
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        Arat, PSG ile transfer için anlaştı!
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        Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, seçime günler kala flaş bir hamlede bulundu. Arat, Fransız devi Paris Saint-Germain'in (PSG) sahibi Nasser Al-Khelaifi ile Katar'ın başkenti Doha’da bir araya geldi.

        Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        "Değerli Beşiktaşlılar, bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor. Beşiktaşımız için hayırlı olsun."

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