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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp çalışanlarıyla vedalaştı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp çalışanlarıyla vedalaştı

        Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 30.11.2023 - 19:16
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        Ahmet Nur Çebi kulüp çalışanlarıyla vedalaştı
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu´nda bir araya geldiği siyah-beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı.

        Kulüp personeliyle tek tek tokalaşan Çebi, ardından yaptığı konuşmada, "Ben Beşiktaş´a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş´a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş´a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.

        Siyah-beyazlı kulüp, 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek. Beşiktaş'a 20 Ekim 2019'da başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, hafta sonunda yapılacak seçimde aday olmayacağını açıklamıştı.

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