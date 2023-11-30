Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüp çalışanlarıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş Stadyumu´nda bir araya geldiği siyah-beyazlı kulübün çalışanlarıyla vedalaştı.

Kulüp personeliyle tek tek tokalaşan Çebi, ardından yaptığı konuşmada, "Ben Beşiktaş´a hizmet ettim. Sizler de en az benim kadar Beşiktaş´a hizmet ettiniz ve alın terinizin karşılığını aldınız. Ben de Beşiktaş´a hizmet etmiş olmanın onurunu kendime paye aldım. Bu kuruma herkes zarar vermek isteyebilir. Namusunuz ve şerefinizle bu kulübü zarar vermek isteyenlerden korumak sizin göreviniz. Asıl nöbetçi sizsiniz. Sizler hancısınız, bizler yolcuyuz. Bu kulübün onuru, namusu ve şerefi sizlere ait. Buraya birileri gelecek, buradan birileri gidecek. Bu kurum 120 yıldır ayakta. Hakkınızı helal edin, ben size hakkımı helal ettim" ifadelerini kullandı.