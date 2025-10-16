Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA: 87 - Athinaikos Qualco: 84 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 87 - Athinaikos Qualco: 84 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında Beşiktaş BOA, Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini 87-84 yendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 22:51 Güncelleme: 16.10.2025 - 22:51
        Beşiktaş, Yunan ekibini devirdi!
        Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun 2. haftasında ağırladığı Yunan ekibi Athinaikos Qualco'yu 87-84 mağlup etti.

        Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki ilk galibiyetini alırken Athinaikos Qualco ise ilk kez mağlup oldu.

        Salon: Akatlar

        Hakemler: Stefan Vukovic (Karadağ), Marija Ciric (Sırbistan), Sava Cetkovic (Karadağ)

        Beşiktaş BOA: Okonkwo 20, Pelin Bilgiç 2, Milic 7, Fasoula 29, Toure 18, Özge Özışık 4, Meltem Yıldızhan 7, İlayda Güner

        Athinaikos Qualco: Takacs-Kiss 4, Winterburn 11, Prince 16, Parks 3, Hristova 17, Raca 9, Tsineke 9, Pavlopoulou, Borkowska 3, Louka 4, Bertsch 8

        1. Periyot: 18-26

        Devre: 42-46

        3. Periyot: 65-65

        4. Periyot: 87-84

        Beş faulle çıkanlar: 37.95 Bertsch, 39.94 Prince (Athinaikos Qualco)

