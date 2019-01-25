Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor, 19. hafta Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla açılıyor!

BEŞİKTAŞ - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

SAAT: 20:30

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

STAT: Vodafone Park

YAYIN: BeIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Lokman, Egemen, Tolga, İbrahim, Scuk, Taylan, Emrah, Sunu, Rashad



TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

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Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşuyor. İkinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor'a kaybeden Erzurumspor ise alacağı puan veya puanlarla kümede kalma mücadelesinde iddiasını sürdürmek istiyor.

VIDA CEZALI, ADRIANO DÖNÜYOR

Beşiktaş, mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkıyor. Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

BURAK YILMAZ VE LJAJIC SINIRDA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

ERZURUMSPOR'UN HASRETİ 5 MAÇ

Mehmet Özdilek'in göreve gelmesinin ardından büyük çıkış yakalayan BB Erzurumspor, tecrübeli çalıştırıcıyla çıktığı ilk 6 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik elde etmişti.

Bu seriden sonra duraklayan Erzurumspor, Süper Lig'deki son 5 maçını da kazanamadı. Erzurumspor bu karşılaşmalarda 3 kez rakibine boyun eğerken 2 kez de berabere kaldı.

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