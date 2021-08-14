ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş, Sergen Hoca'yla beraber oyun düzenini kurarken hiçbir oyuncunun varlığı veya yokluğu üzerine bunu inşa etmedi. Eksiklikler de sakatlıklar da hiçbir zaman mazeret olmadı. Var olan kim varsa, mevcut oyun sistemi içinde bu oyun kurallarına uymaya çalıştı, başarmaya çalıştı. Sonuçta dün akşam da gördüğümüz gibi kim oynarsa oynasın adaptasyonu üst seviyede sağlıyor. Bu hem sistemin gücü hem de Sergen Hoca'nın oynatabilme kabiliyeti.