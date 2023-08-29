Beşiktaş Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde play-off rövanş maçları için nefesler tutulmuş durumda. Söz konusu turda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşan ve deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak avantajı elde eden temsilcimiz Beşiktaş, hataya izin vermeden adını gruplara yazdırmak istiyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev play-off rövanş maçının günü, saati ve yayıncı kanalı hakkında bilgiler...
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş karşılaşması için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden ve elemelerde oynadığı 5 maçı da kazanan Beşiktaş, gruplara kalma adına son maçına çıkıyor. İşte, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...
BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Dinamo Kiev play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.
Mücadelenin yayıncı kanalı ise henüz netlik kazanmadı.
BEŞİKTAŞ DİNAMO KIEV MAÇI MUHTEMEL 11
Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Amartey, Umut Meraş, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Rashica, Cenk Tosun, Aboubakar