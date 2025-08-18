Habertürk
        Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Paranaense'ya kiraladı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Elan Ricardo'yu Paranaense'ya kiraladı!

        Beşiktaş, Kolombiyalı genç orta saha Elan Ricardo'yu 2025-26 sezonu sonuna kadar Athletico Paranaense'ya kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 16:30 Güncelleme: 18.08.2025 - 16:30
        Beşiktaş'ta ayrılık: Elan Ricardo!
        Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'nun Brezilya ekibi Athletico Paranaense'ye kiralandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile Athletico Paranaense'ye kiralandığı belirtildi.

        Elan Ricardo, geçtiğimiz şubat ayında Kolombiya ekibi CD La Equidad'tan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

