Beşiktaş, Emine Arıcı'yla sözleşme imzaladı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 19:58
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Emine Arıcı'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.
1997 doğumlu 1,92'lik orta oyuncu; Küçükyalı Yelken Spor, Edremit Belediyesi Altınoluk Spor, Çan Gençlik Kale Spor Akademi, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ve son olarak Göztepe'de oynadı.
Emine Arıcı, 2021-2022 Challenge Kupası'nda en iyi servis atan oyuncu oldu.
