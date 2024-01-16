Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Fernando Santos ile yeni döneme Fatih Karagümrük galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek. İşte mücadeleye dair son bilgiler ve muhtemel 11'ler

Habertürk / AA Giriş: 16.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:03 facebook

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