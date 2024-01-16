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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Eyüpspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Fernando Santos ile yeni döneme Fatih Karagümrük galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek. İşte mücadeleye dair son bilgiler ve muhtemel 11'ler

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:03
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        Santos'un kupa 11'i!
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

        Siyah-beyazlı takım, 10 kez müzesine götürdüğü Türkiye Kupası'nda bu sezon 5. turdan itibaren mücadele edecek. Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 4. turda Ankara Demirspor'u 3-1 yenerek tur atlamıştı.

        Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ikinci maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Portekizli teknik adam ile çıktığı ilk mücadelede VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etmişti.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Emrecan, Demir Ege, Salih, Gedson, Ghezzal, Semih, Muleka.

        Eyüpspor: Berke, Murat, Metehan, Claro, Caner, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Recep, Regattin, Ampem, Bruno.

        BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

        Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada görev yapamayacak.

        Kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic de sahada olamayacak.

        EYÜPSPOR'DA TEK EKSİK

        1. Lig'de liderliği sürdüren Eyüpspor ise Beşiktaş deplasmanından galip ayrılarak kupada üst tura yükselen taraf olmayı hedefleyecek.

        Eyüpspor'da maç öncesi tek eksik, milli takıma giden Fredy

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