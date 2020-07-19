Beşiktaş - Fenerbahçe CANLI YAYIN! Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BEŞİKTAŞ SERİ, FENERBAHÇE YENİDEN ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, istediği gibi geçiremediği sezonda taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde 50 puanla 7. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

N'KOUDOU CEZALI, LJAJIC VE UMUT YOK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

Kartal, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE CEPHESİ

3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç forma giyemeyecek.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç, Jailson, Hasan Ali Kaldırım ve Tolga Ciğerci, Beşiktaş derbisinde forma giyip sarı kart görmeleri durumunda son hafta Çaykur Rizespor karşısında cezalı olacak.

STOPERLER YENİDEN BİR ARADA!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde stoperlerinden faydalanabilecek. Sezon başından beri bu pozisyonda büyük sorun yaşayan ve istikrarı bir türlü yakalayamayan sarı-lacivertliler, derbi müsabakasında 2 stoperini de oynatabilecek. Fenerbahçe'de cezasını atlatan Serdar Aziz 2 maçın ardından formasına kavuşacak. Demir Grup Sivasspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Simon Falette'in de siyah-beyazlılar karşısında oynaması bekleniyor. Fenerbahçe, böylece kadrosunda bulunan 2 stoperini de derbi mücadelesinde yan yana oynatabilecek.

REKABETTEN DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

- Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam 351'inci kez karşı karşıya gelecek.

- Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 133 galibiyeti bulunurken, 124 maçı Beşiktaş kazandı.

- İki takım arasındaki beraberlik sayısı 93

- Beşiktaş, rakibine 441 gol atarken, kalesinde 485 gol gördü.

- İki takım lig maçlarında 127 kez karşılaştı. Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı.

-Son 25 maçta Fenerbahçe 11 galibiyetle oldukça üstün.

- Beşiktaş son 25 maçta sadece 4 galibiyet aldı.

- Son iki maç hariç karşılaşmalar bol kırmızı kartlı geçiyor. Öncesindeki 17 maçta 19 kırmızı kart çıktı.