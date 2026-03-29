Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 29.03.2026 - 14:09
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 5 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, 50 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışmasının ardından tamamlandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ