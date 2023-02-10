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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray depremzedeler için tek yumruk oldu! 'Dostluk TIR'ları yola çıktı

Türk futbolunun asırlık çınarları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yaşanan deprem felaketinden etkilenenler için tarihi bir dayanışma içine girdi. Türk sporunun '3 büyükleri', logolarının yer aldığı TIR'ları aynı anda yola çıkarırken, resmi sitelerinden de ortak bir mesaj yayımladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray depremzedeler için tek yumruk oldu! 'Dostluk TIR'ları yola çıktı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerin ardından spor kulüplerinin başlattığı yardım kampanyaları sürüyor. Spor kulüpleri, afet bölgesindeki depremzedeler için gerekli malzemelerin yer aldığı yardım TIR´ları tek tek bölgeye gönderirken; 3 kulübün başlattığı yardım kampanyalarına her renge gönül veren vatandaşlar katıldı. Hazırlanan TIR´lar, günlerdir deprem bölgelerine ulaştırılıyor. Bugün ise 3 kulüp, deprem bölgelerine olan ihtiyaçlara bir kez daha dikkat çekmek için bugün yola çıkacak TIR´ları aynı anda hareket ettirmeyi planladı.

Türk futbolunun ve İstanbul'un 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir metin de yayımlayarak birlik mesajı verdi.

İşte yapılan açıklama:

"6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tüm ülkemizi etkileyen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz. Ülkemizi yasa boğan bu felaketin ilk gününden itibaren depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. İhtiyaç duyulduğu her an üzerimize düşeni yapmaya, onların yanında olmaya da devam edeceğiz.

Bu zor günlerde, hepimizin birlik beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya ve birbirimizle kucaklaşmaya ihtiyacımız var.

Bugün, bu birlikteliğin göstergesi olması adına kulüplerimizin logolarının birlikte yer aldığı 3 yardım tırını yardım merkezlerimizden afet bölgesine doğru yola çıkardık.

Kulüplerimizin birlik ve beraberlik içinde, vatandaşlarımızın yanında ve ülkemizin emrinde olduğunu gösteren bu yolculuğun, afet bölgesindeki vatandaşlarımıza şifa getirmesini,

Türk Futbolu için birlik ve beraberlik miladı olmasını diliyoruz…"

ÇEBİ: EL BİRLİĞİMİZİ GÖSTERMİŞ OLDUK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3 kulübün logolarının bulunduğu TIR´ın önünde yaptığı açıklamada, "Böyle sıkıntılı bir süreçte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır şekilde birlikte beraberlik örneklerini gayet güzel veriyoruz. Yıllardır birbirine rakip olan 3 büyük İstanbul kulübünün birbirileriyle olan el birliğini göstermiş olduk. Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. Acısı hep kalacak ama yarattığı fiziki tahribatı inşallah kısa sürede aşarız" diye konuştu.

KOÇ: İŞTE BU DA TÜRK MİLLETİNİN YÜCELİĞİ VE GÜZELLİĞİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da "Bugün 3 büyük İstanbul kulübü olarak ortak bir çalışma yaptık. Zaten hali hazırda taraftarlar da ortak bir çalışma yapıyorlar. Her 3 kulübün de statlarında her kulüpten taraftar görmek mümkün. İşte bu da Türk milletinin yüceliği ve güzelliği; bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip, bu ülke için, bu millet için nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyoruz. Herkes elinden ne geliyorsa fazlasını yaparak buradaki etkilenen insanlara destek olmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ÖZBEK: BU BİZİM BİRLİKTELİK MESAJIMIZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Türk milleti olarak bu yaşadığımız felaketten ortaya çıkan durumu, en kısa sürede yaraları sarmak üzere bütün camialar, bütün millet olarak çalışmaktayız. Zor günlerde tek yumruk olmak konusunda İstanbul´da 3 büyük kulüp olarak bir organizasyon yapıyoruz. Ortak manada birer TIR´ı yükledi kulüpler ve yola çıkarıyoruz. Bu bizim birliktelik mesajımız. Spordaki rekabetin yeşil sahalarda kalması, saha dışında dost olmanın göstergesi olarak bakmak lazım" şeklinde konuştu.

3 Kulübün Başkanı ayrıca afet bölgesine her kesimden çok sayıda TIR'ın malzemelerle gittiğini ve oradaki dağıtımın güçleştiğine de dikkat çekti. Herkesin yardımlarını aynı yere değil zarar gören her ile eşit göndermeye çalışmasına ve dağıtılmasının da önemine vurgu yaptılar.

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