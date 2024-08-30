UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 szonu kura çekimi Monte Carlo'da gerçekleştirildi. Temcilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli oldu. İlk kez lig formatına göre düzenlenecek ve 36 takımın katılacağı Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz 8'er maç yaparak adlarını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri ve öne çıkan özellikleri...

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ:

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Tottenham, PAOK, Dinamo Kiev ve Elfsborg ile iç sahada; Ajax, AZ Alkmaar, Malmö ve RFS ile deplasmanda mücadele edecek.

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Lig etabında maçlar 25-26 Eylül'de başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Tottenham, Avrupa Ligi'ni 2 kez kazandı İngiltere ekibi Tottenham, geçen sezon Premier Lig'i 5. sırada bitirerek Avrupa Ligi bileti aldı. Premier Lig'de bu sezon 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik elde eden Tottenham, 4 puan aldı. UEFA Kupası'nda 2, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda bir kez zafere ulaşan Tottenham, İngiltere'nin en üst düzey liginde 1951 ve 1961'de olmak üzere iki şampiyonluk yaşadı. Avustralyalı Ange Postecoglou'nun çalıştırdığı Tottenham, kadrosunda James Maddison, Son Heung-min, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski ve Richarlison gibi önemli isimleri bulunduruyor. Ajax 2 sezondur Hollanda'da şampiyonluğa hasret Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, geçen sezon ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Ajax, bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Sırbistan'dan Vojvodina, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Polonya'dan Jagiellonia'yı geçerek adını lig aşamasına yazdırdı. Amsterdam ekibi, Hollanda liginde ise ilk iki haftada birer galibiyet ve mağlubiyetle üç puan topladı. REKLAM Avrupa kupalarında geçmiş yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çeken Ajax, son iki sezon Hollanda ligindeki şampiyonluk yarışından uzak kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda birer defa mutlu sona ulaşan Ajax, Hollanda liginde ise 36 kez şampiyon oldu. Türkiye'de de görev yapan İtalyan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan da forma giyiyor.

Yunanistan'ın son şampiyonu PAOK Yunanistan'da son yılların yükselişe geçen takımı PAOK, geçen sezon şampiyon olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma şansı yakaladı. PAOK, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde Bosna Hersek'ten Borac Banja Luka'yı saf dışı bıraksa da İsveç ekibi Malmö'ye elenmekten kurtulamadı. Yunanistan temsilcisi, Avrupa Ligi play-off turunda ise İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı eleyerek lig aşamasına kaldı. Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun görev yaptığı PAOK, 4 şampiyonluk yaşadığı Yunanistan liginde bu sezon ikide iki yaparak 6 puan elde etti. REKLAM AZ Alkmaar Hollanda liginde geçen sezon 4. sırayı alan AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. AZ Alkmaar, Hollanda liginde 1980-81 ve 2008-09 sezonlarında olmak üzere iki defa şampiyonluk yaşadı. Belçikalı Maarten Martens'in çalıştırdığı AZ Alkmaar, bu sezon ligde üç hafta sonunda iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı. Ukrayna'nın en çok şampiyon olan takımı D.Kiev Ukrayna'nın köklü kulübü Dinamo Kiev, geçen sezon ligi ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma şansı elde etti. Sırbistan'dan Partizan ve İskoçya'dan Rangers'ı eleyen Kiev ekibi, play-off'larda Avusturya temsilcisi Salzburg'a kaybederek Avrupa Ligi'ne dahil oldu. Dinamo Kiev, 16 kezle Ukrayna'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı ünvanını elinde bulunduruyor. Kiev ekibi, Sovyetler Birliği döneminde ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 2 ve UEFA Süper Kupa'da bir defa zafere ulaştı. REKLAM Ukraynalı Oleksandr Shovkovskyi'nin görev yaptığı Dinamo Kiev, bu sezon Ukrayna ligine ikide iki yaparak başladı. Malmö, Şampiyonlar Ligi elemelerinden geldi İsveç liginin son şampiyonu Malmö, Şampiyonlar Ligi elemelerinden Avrupa yolculuğuna başladı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Faroe Adaları'ndan Klaksvik ve Yunanistan'dan PAOK'u geçen Malmö, play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag'a elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Malmö, 23 kezle İsveç'in en fazla şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor. Teknik direktörlüğünü İsveçli Henrik Rydström'ün yaptığı Malmö, 20 haftası geride kalan İsveç liginde 45 puanla zirvede yer alıyor. RFS, 2016'da kuruldu RFS, geçen sezon Letonya liginde şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katıldı. Kuzey İrlanda'dan Larne'yi saf dışı bırakan RFS, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti. RFS, Avrupa Ligi elemelerinde ise Andorra'dan Santa Coloma ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden APOEL'i eleyerek lig aşamasına yükseldi. Letonya'nın 2016'da kurulan yeni takımlarından RFS, ligde daha önce iki şampiyonluk yaşadı. Teknik direktörlüğünü Letonyalı Viktors Morozs'un üstlendiği RFS, ligde 26 maç sonunda 66 puanla zirvede yer aldı. FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Olimpik Lyon, AZ Alkmaar, Union Saint-Gilloise, Midtjylland, Atletic Bilbao ve Twente ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İngiltere'den Manchester United, Fransa'dan Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Gilloise ve İspanya'dan Atletic Bilbao'yu Kadıköy'de konuk edecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Çekya'dan Slavia Prag, Danimarka'dan Midtjylland ve Hollanda'dan AZ Alkmaar ile Twente maçlarını ise deplasmanda oynayacak. 3 sezon sonra yine Slavia Prag Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Slavia Prag ile 3 yıl sonra yeniden kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 2021-22 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmiş ve hem içerde hem dışarda rakibine 3-2 mağlup olarak elenmişti. Fenerbahçe gibi Şampiyonlar Ligi elemesinde Fransa'nın Lille takımına yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Slavia Prag'ın teknik direktörlüğünü Çekyalı Jindrich Trpisovsky yapıyor. Maçlarını 19 bin 370 kapasiteli Fortuna Arena'da oynayan Çekya temsilcisinin kadrosunda Christos Zafeiris, Oscar ve Matej Jurasek öne çıkan isimler olarak dikkati çekiyor.

İngiliz devi Manchester United Fenerbahçe'nin rakipleri arasında dikkati en çok çeken takım, İngilizlerin köklü kulübü Manchester United oldu. Sarı-lacivertliler daha önce 6 kez rakip olduğu Manchester United'a karşı önemli galibiyetler elde etti. İki takımın da sahadan 3'er galibiyetle ayrıldığı rekabette, henüz beraberlik yaşanmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak 2016-17 sezonunda yaşanan eşleşmede, 2 takım da sahasında oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Takımlar, 2004-2005 sezonunda da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda kozlarını paylaşan rakipler, iç sahada oynadıkları karşılaşmaları kazandı. Rakibinin 40 yıllık yenilmezliğini bitirmişti Fenerbahçe, Manchester United'a tarihinin en unutulmaz mağlubiyetlerinden birini yaşattı. 1996-97 sezonunda 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde denk gelirken sarı-lacivertlilerin sahasında oynanan ilk karşılaşmayı İngiliz ekibi 2-0 galip tamamladı. Fenerbahçe, deplasmanda rakibini 1-0 ile geçerek İngiliz ekibinin Avrupa kupalarında sahasında 40 yıllık yenilmezlik serisine son vermeyi başardı. Sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United ile Kadıköy'de karşılaşacak. Olimpik Lyon'a karşı puanı yok Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olimpik Lyon karşısında henüz puanla tanışamadı. Sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğünü Fransız teknik adam Pierre Sage'in yaptığı Olimpik Lyon ile daha önce 4 kez karşılaştı. Tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşen müsabakaları Fransız temsilcisi kazandı. 2016-17'de Beşiktaş'ı elemişti Olimpik Lyon, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ı eledi. Söz konusu sezonda ilk maçta sahasında Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Fransız ekibi, deplasmanda ise siyah-beyazlılara aynı skorla kaybetti. Penaltılar sonucunda Fransız ekibi adını yarı finale yazdırdı. AZ Alkmaar'a elenmişti Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı AZ Alkmaar ile daha önce 1 kez eşleşti. Maçlarını 17 bin kapasiteli AFAS Stadı'nda oynayan Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü John van den Brom yapıyor. İki ekip, 2006-07 sezonundan yine aynı turnuvada karşı karşıya geldi. UEFA Kupası adıyla oynanan organizasyonda Fenerbahçe, İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı rakibiyle deplasmanda da 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. En tanıdık rakip Union Saint-Gilloise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri içinde "en tanıdık" kulüp Union Saint-Gilloise olacak. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda geçen sezon Belçika ekibiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 3-0 yendi. İstanbul'daki rövanş maçını 1-0 kaybeden Fenerbahçe, tur atlayan taraf oldu. Teknik direktörlüğünü Alman Alexander Blessin'in yaptığı Belçika ekibi, en önemli ismi Cameron Puertas'ı transfer döneminde takımda tutamadı. Midtjylland ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, deplasmanda mücadele edeceği Danimarka temsilcisi Midtjylland ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktörlüğünü Danimarkalı Thomas Thomasberg'in yaptığı Midtjylland, maçlarını Danimarka'nın Herning şehrinin güneyindeki 11 bin 400 kapasiteli MCH Arena'da oynuyor. Danimarka temsilcisi, daha önce Türk ekiplerinden Ankaraspor ile 2016-17 sezonunda eşleşti. Ankara temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı Danimarka temsilcisini her iki maçta da mağlup etti.

Athletic Bilbao yabancı futbolcu oynatmıyor İspanya La Liga'yı geçen sezon 5. sırada tamamlayan Athletic Bilbao, Avrupa kupalarında yer almayı başarıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 2011-12 sezonunda İspanyol ekibi Atletico Madrid ile final oynayan Bilbao, 2015-16'da da Sevilla ile çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Athletic Bilbao, 1976-77 sezonunda da UEFA Kupası'nda finalde boy gösterdi. Juventus ile karşılaşan İspanya temsilcisi, rakibine 2-1 mağlup oldu. İspanyol teknik adam Ernesto Valverde'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Bilbao ekibi, kadrosunda yalnızca Bask bölgesinden futbolcu oynatmasıyla biliniyor. Fenerbahçe ile daha önce hiç karşılaşmayan İspanyol ekibi, Beşiktaş ile 3, Galatasaray ile 2 kez mücadele etti. Siyah-beyazlılara karşı 2 galibiyet 1 mağlubiyeti bulunan Atletico Bilbao, Galatasaray karşısında da 1'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Hollanda'nın köklü ekiplerinden Twente Hollanda Ligi'nin köklü kulüplerinden Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez çeyrek finalde boy gösterirken UEFA Kupası'nda 1974-75 sezonunda final oynadı. Hollanda Ligi'ni geçen yıl 3. sırada tamamlayan Twente, bu sezon ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı. Teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Joseph Oosting'in yaptığı Hollanda ekibi, geçen sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşı karşıya geldi ve sarı-lacivertlilere iki maçta 5-1 ve 1-0 mağlup olarak Avrupa'dan elendi. Twente, 2009-10 yılında Hollanda Ligi'ni şampiyon tamamlarken 3 kez Hollanda Kupası, 2 kez de Hollanda Süper Kupası'nı kazandı. HOllanda ekibi ile Fenerbahçe, 2009-10 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında karşı karşıya geldi ve iki maçı da konuk ekipler kazandı. BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği 8 rakibinden 5'i, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da rakip olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek Beşiktaş, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'daki kura çekiminde Eintracht Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente'yle eşleşti. Eintracht Frankfurt, Maccabi Tel Aviv, Malmö ve Athletic Bilbao'yla iç sahada oynayacak siyah-beyazlılar; Ajax, Lyon, Bodo/Glimt ve Twente ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Eintracht Frankfurt 2022'de Avrupa Ligi'ni kazandı Almanya Bundesliga'yı geçen sezon 6. sırada bitiren Eintracht Frankfurt, daha önce bu kupayı 2 kez müzesine götürdü. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finalinde Rangers'ı penaltı atışlarıyla yenerek kupayı kazanan Alman ekibi, 1979-1980 sezonunda da o zamanki ismiyle UEFA Kupası'nı kaldırmayı başardı. 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Eintracht Frankfurt; Tottenham, Sporting Lizbon ve Marsilya'nın bulunduğu grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Alman temsilcisi bu turda Napoli'ye elendi. Geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takım, gruptan çıkmasına karşın son 16 play-off turunda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a elendi. Beşiktaş, Bodo/Glimt'le yine aynı grupta Beşiktaş, geçen yıl UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'le bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Siyah-beyazlı takım, rakibiyle bugüne kadar 2'si UEFA Konferans Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. 2004-2005 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde rakibini 2 maç sonunda eleyen Beşiktaş, geçen yıl ise UEFA Konferans Ligi'nde grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti. 2022-2023 sezonunda Arsenal, PSV Eindhoven ve Zürih'le aynı grupta yer alan Bodo/Glimt, tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Lyon'a çeyrek finalde elenmişti Beşiktaş, teknik direktörlüğünü Fransız teknik adam Pierre Sage'in yaptığı Olimpik Lyon ile daha önce 2 kez karşılaştı. 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesinde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde tur atlayan taraf Lyon oldu. Fransa'daki mücadele Lyon'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Beşiktaş rakibini İstanbul'da aynı sonuçla yenmişti. Lyon, penaltı atışları sonrasında yarı finale çıkmıştı. Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelecek.