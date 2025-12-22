Habertürk
        Beşiktaş GAİN, Alman ekibine konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN, Alman ekibine konuk oluyor

        Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında yarın Alman ekibi NINERS Chemnitz'e konuk olacak.

        Giriş: 22.12.2025 - 10:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:16
        Beşiktaş GAİN, Alman ekibine konuk oluyor!
        BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, yarın Alman temsilcisi NINERS Chemnitz ile deplasmanda karşılaşacak.

        Messe Chemnitz Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

        Siyah-beyazlı takım, kupada oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2. sırada haftaya başladı.

        Almanya temsilcisi ise çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle averajla 6. basamakta kendine yer buldu.

        Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son maçta konuk olduğu London Lions'a uzatmalarda 98-96 mağlup olmuştu.

