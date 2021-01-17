Taktik savaşları! 0:00 / 0:00

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

ORTADA NEFES ALDIRMAYACAKLAR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, derbide kritik önem taşıyan orta saha savaşında Josef de Souza ile Atiba'ya güveniyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Galatasaray'ın orta alandaki etkinliğini, müthiş ikilisi ile kırmak isteyen Yalçın, kapılan toplarda Ghezzal, Larin ve Aboubakar üçlüsü ile gol arayacak. Oyuncularından maç boyu sabırlı olmalarını isteyen deneyimli çalıştırıcı, gereksiz gerginliklerden ve kartlardan kaçınılmasını istedi. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim de futbolculara hafta boyu moral verirken tüm ödemeler tamamlandı ve derbiye özel galibiyet primi verileceği kaydedildi.

GALATASARAY CEPHESİ

KONTROLLÜ OYUN PLANI

Süper Lig’in 19. haftasında bugün Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyun planını belirledi. Beşiktaş’ın toplu oyunda etkili olduğunu bilen deneyimli çalıştırıcı, oyuncularından topa daha fazla hakim olmasını istedi. Hücumdan önce kontrollü bir oyun planı benimseyecek olan Sarı-Kırmızılılar ezeli rakibini, ‘Önce yor, sonra vur’ taktiğiyle alt etmeye çalışacak. Özellikle orta alanda görev alacak öğrencilerini uyaran İmparator’un, kanat oyuncularından da orta sahaya destek vermelerini istediği öğrenildi.