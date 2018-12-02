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Neden? Kolunuz vücudunuza yapışık olsa dahi vücudunuzu sağa sola bükerek topa kolunuzla müdahale ediyorsanız bu aynen bir elle oynamadır. Burada hakemin kararını desteklemek amacıyla VAR zamanında müdahale ederek herhangi bir yanlışa sebebiyet vermedi.