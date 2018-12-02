Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisine VAR damga vurdu. Hakem Cüneyt Çakır, 3 kez VAR uyarısıyla karar verdi.
Beşiktaş'ın 15. dakikadaki endirekt vuruşta barajdan dönen pozisyonu top oyun dışındayken VAR kararıyla yeniden incelendi.
Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu izledikten sonra Eren Derdiyok'un koluyla topa müdahale ettiğini tespit ederek 17. dakikada penaltı kararı verdi.
44. dakikada Galatasaray penaltı itirazında bulundu. Hakem Cüneyt Çakır, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve oyunu devam ettirdi.
Sarı kırmızılı ekip Vida’nın eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR’dan tekrar izledi ve devam kararı verdi.
66. dakikada hakem Cüneyt Çakır, Onyekuru'nun Necip tarafından düşürülmesi sonrası Galatasaray lehine penaltı verdi.
Çakır, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.
BÜLENT YAVUZ POZİSYONLARI YORUMLADI
Hocaların hocası Bülent Yavuz, derbideki tartışmalı pozisyonları şöyle yorumladı:
Cüneyt Çakır, bu akşamki müsabakada her maçta olmayacak pozisyonları doğru yorumlayarak herhangi bir haksızlığa sebep vermedi.
Pozisyonlara bakacak olursak; endirekt serbest vuruştan gelen topa barajdaki Eren Derdiyok, koluyla darbeli bir şekilde temas ederek geçmesini engelliyor. Bu yüzde 100 bir penaltıydı.
Neden? Kolunuz vücudunuza yapışık olsa dahi vücudunuzu sağa sola bükerek topa kolunuzla müdahale ediyorsanız bu aynen bir elle oynamadır. Burada hakemin kararını desteklemek amacıyla VAR zamanında müdahale ederek herhangi bir yanlışa sebebiyet vermedi.
Gelelim Vida'nın eline gelen topa... Öncelikle top takım arkadaşından geliyor. Mesafe neredeyse 1 metre bile değil, daha yakın ve sürpriz bir pozisyon.
Kaldı ki Vida da kesinlikle topu engelleme maksadıyla elini topa yönlendirmiyor. Hakem VAR'a da giderek verdiği kararın arkasında durup bu kararını da herkese kabul ettirdi.
Ve son pozisyon... Hakem önce penaltıyı verdi, daha sonra yoğun itirazlar ve VAR'ın hakemi incelemeye davet etmesi üzerine Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltıyı iptal etti. Ve Onyekuru'nun aleyhine elle müdahale kararıyla oyunu başlattı.
Kesinlikle doğru bir karardı. Çünkü Onyekuru topa elle temas edene kadar olan bölümde Necip'in Onyekuru'ya herhangi bir faulü gerektirecek müdahalesi yoktu.
Ne zaman ki Onyekuru topu eliyle aldı, işte o zaman Necip yerdeki ayağını kaldırarak Onyekuru'yu engellemeye çalıştı. Hakem Cüneyt Çakır burada da doğru bir karar vererek bu maçtaki yıldızını oldukça parlattı.
Hani diyorlardı ya Cüneyt Çakır kaprislidir, kompleks yapar, VAR'a gitmez diye. Buyurun 3 kritik karar, 3'ünde de VAR'a gitti. Ve ikisinde kararını değiştirdi. Biraz saygı duyalım...
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