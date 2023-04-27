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Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisine doğru heyecan artarken hakemin kim olacağı da merakla bekleniyor. Beşiktaş, dün Ali Şansalan'ın maça atanmasını talep ettiği iddialarını yalanlarken "manuel" atama yapılmamasını istedi. Hakem konusundaki tartışmalar sürerken gözler de MHK'ye çevrildi

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  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Süper Lig'de 32. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek. Dev maçın sonucu kadar, hangi hakemin yöneteceği de merak konusu oldu.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Beşiktaş, dün sosyal medyada ortaya atılan "Ahmet Nur Çebi, Galatasaray maçına Ali Şansalan'ın atanmasını talep etti" iddialarını yalanladı.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Yapılan açıklamada "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan’ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    DİKKAT ÇEKEN YAPAY ZEKA TALEBİ!

    Beşiktaş'ın açıklamasında dikkat çeken kısım ise yapay zeka vurgusu oldu. Siyah-beyazlılar "Her ne kadar Fenerbahçe ile son oynadığımız derbi maçına manuel olduğu iddia edilen zeka (!) ile atama yapılmış olsa da bunun gerekçesi kamuoyuna açıklanamamıştır" derken şunun da altını çizdi: 
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    "Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir."
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    DERBİLERDE HALİL UMUT MELER KLASİĞİ!

    Son olarak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine "manuel" olarak atanan Halil Umut Meler, son dönemde büyük maçlarda öne çıkan hakem oldu.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Meler bu sezon, Galatasaray - Beşiktaş, Trabzonspor - Fenerbahçe, Fenerbahçe - Galatasaray, Galatasaray - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarını yönetti.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Meler'in Fenerbahçe - Beşiktaş maçına TFF tarafından "manuel" atanması dikkat çekerken başkan Mehmet Büyükekşi'den de açıklama gelmişti.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Büyükekşi, "O konuda yanlış anlaşılma var. Sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı, diğer hakemler algoritmayla atandı. MHK'nın böyle bir talebi oldu. Belçika'da da böyle uygulamalar oluyor. Bazen en zor maça manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de MHK'ya izin verdik. Yapılan atamayı şeffaflık gereği açıkladık." ifadelerini kullandı.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    DERBİNİN HAKEMİ KİM OLACAK

    Beşiktaş - Galatasaray derbisi için yine akıllara Halil Umut Meler gelse de TFF'den farklı bir hamle gelebilir.
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    Dev maçta Meler'in yanı sıra Atilla Karaoğlan, Abdulkadir Bitigen ve Ali Şansalan da görev alabilecek hakemler olarak öne çıkıyor.

     
  • Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi kim olacak?

    TFF, 32. hafta hakemlerini bugün açıklayacak.

     

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