Büyükekşi, "O konuda yanlış anlaşılma var. Sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı, diğer hakemler algoritmayla atandı. MHK'nın böyle bir talebi oldu. Belçika'da da böyle uygulamalar oluyor. Bazen en zor maça manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de MHK'ya izin verdik. Yapılan atamayı şeffaflık gereği açıkladık." ifadelerini kullandı.