Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: BeIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
GAZİANTEP FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Toşça, Güray, Kenan, Vetrih, Rashid, Maxim, Dicko
TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto
MAÇTAN NOTLAR
Ligin 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 57 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Gaziantep ise 11 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi ve 43 puanla sıralamanın 7'inci basamağında bulunuyor.
SON 4 MAÇINI GOL YEMEDEN KAZANDI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
İKİ TAKIM 4. KEZ KARŞILAŞACAK
Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor. Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti. Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.
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