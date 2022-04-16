Beşiktaş kafilesi Giresun´da

Ligin 33'üncü haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda GZT Giresunspor´un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Giresun´a hareket etti. Saat 18.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı´na ulaşan siyah-beyazlılar için geniş güvenlik önemleri alındı. Dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yapan Beşiktaş kafilesine, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına ve oyuncularına destek olan taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael´e çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise yanlarında getirdikleri formaları oyunculara imzalattı. Siyah-beyazlılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

GZT Giresunspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30´da Çotanak Spor Kompleksi´nde karşı karşıya gelecek.