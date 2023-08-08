Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor
Beşiktaş, Matias Vargas'ı renklerine bağlamak için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, sözleşme imzalamak için Arjantinli oyuncunun kulübünden bonservisini almasını bekliyor
Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Matias Vargas için görüşmeleri yoğunlaştırdı..
Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Arjantinli oyuncu, hücum hattının iki kanadında da forma giyebiliyor.
Çin de istediği performansı gösteremeyen Vargas, siyah beyazlı formayı giymek istediğini kulübüne bildirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Shangai Port'tan bonservisini almaya çalışıyor.
2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da görev yapan Arjantinli futbolcu, iyi bir performans sergilemişti.
36 maça çıkan Vargas, 5 gol 13 asist üretmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sonraki sezon 4 milyon euro'ya Çin'in yolunu tutmuştu.
Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Bakhtiyor Zaynutdinov’un alınmasını istiyor.