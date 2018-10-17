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Beşiktaş harekete geçti: Ryan Babel'de sıcak gelişme!

Beşiktaş'ta Ryan Babel hareketliliği yaşanıyor! Hollandalı yıldız geçen gün Brezilya temsilcisi Flamengo'ya yeşil ışık yakınca siyah-beyazlılar harekete geçti! Fikret Orman, Babel'e zam yapma kararı aldı!

17 Ekim 2018 Çarşamba, 10:16 | Güncelleme:

Beşiktaş'ın bu sezonki formda isimlerinden biri olan Babel, Hollanda'nın Almanya karşısında oynadığı maçın ardından Flamengo'ya yeşil ışık yaktı, siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. Hollandalı yıldız, sezon başında Brezilya temsilcisi Flamengo'nun kapısından dönmüştü.

31 yaşındaki forvetin UEFA Uluslar Ligi'ndeki Hollanda-Almanya mücadelesinin ardından yaptığı "Flamengo çok büyük bir kulüp, belki bir gün neden olmasın?" açıklamanın ardından başkan Fikret Orman harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; başkan Orman'ın, yönetimdeki kurmaylarına sezon sonunda ayrılma sinyali veren tecrübeli futbolcu için milli ara sonrasında görüşme talimatı verdiği bildirildi.

2,1 MİLYONDAN 2,5 MİLYONA

Siyah-beyazlıların, yıldız isim için 2+1 yıllık yeni kontrat hazırlığında olduğu kaydedildi. Kulüpten 2.1 milyon Euro maaş alan Babel'e zamlı kontrat önermeyi planlayan yönetim, bedeli 2.5 milyon Euro'ya çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

 

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