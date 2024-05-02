Beşiktaş, hentbolda finale yükseldi
Beşiktaş, Erkekler Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Spor Toto'yu 30-28 yenerek finale yükseldi.
Giriş: 02.05.2024 - 22:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 22:09
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ikinci maçında Spor Toto'yu 30-28 yenerek seriyi 2-0 kazanan Beşiktaş Safi Çimento, finale yükseldi.
BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 berabere sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
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