Beşiktaş için Angelo iddiası!

CHELSEA BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEDİ

Chelsea, Angelo'yu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Strasbourg'da geçen sezon 25 maçta süre bulan Angelo, 4 asist yaptı.