Sarı-lacivertliler, Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Atilla Karaoğlan gerginliği yaşandı... İlk olarak sarı-lacivertliler, pazartesi günkü Konyaspor maçına Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Karaoğlan, söz konusu maçta N'Koudou ise Kitsiou arasında yaşanan pozisyonu VAR'dan gelen uyarı sonrası izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu.