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        Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:37
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        Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la oynayan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

        Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk maçına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çıkan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Al Musrati, Alexander Chamberlain, Gedson Fernandes, Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emrecan Bulut ilk 11'iyle başladı.

        Emre Kaya, Salih Uçan, Milot Rashica, Kerem Atakan Kesgin, Yakup Arda Kılıç, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ajdin Hasic, Francisco Montero, Jackson Muleka, Kartal Kayra Yılmaz, Efe Can, Jean Onana, Serkan Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap maça yedek başladı.

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        Müsabakayı siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar, Çağlayan Tuğal, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel da izledi.

        Beşiktaş'ın kalan hazırlık maçı programı şöyle:

        13 Temmuz Cumartesi

        18.30 Beşiktaş – GNK Dinamo Zagreb (Stadium Lendava)

        17 Temmuz Çarşamba

        18.30 Beşiktaş – FC Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

        20 Temmuz Cumartesi

        19.00 Beşiktaş – Grazer AK (Stadion Wildon)

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