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Beşiktaş'ın 45 maçlık serisine Antalyaspor son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş, hem önemli bir 3 puan yitirdi hem de ligde 45 maçtır süren iç saha yenilmezlik serisini sonlandırdı

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 14:31:09 | Güncelleme:

Süper Lig'de sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 45 lig maçında rakiplerine iç sahada galibiyet şansı vermedi.

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 7 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, Bursaspor'u da Vodafone Park'ta 3-2 mağlup ederek serisini Dolmabahçe'ye taşıdı. Akhisarspor yenilgisinin ardından Beşiktaş iç sahada oynadığı 10 maçı da kazanarak 30 puan topladı ve 2015-2016 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş, iç sahadaki başarılı performansını, 2016-2017 sezonunda da devam ettirdi. Bu sezonda yaptığı 17 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet ve 4 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 2017-2018 sezonunda iç saha hakimiyetini sürdürdü. Beşiktaş, geride kalan sezondaki 17 iç saha müsabakasında 14 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Bu sezona kendi evinde başlayan siyah-beyazlılar, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek serideki son galibiyetini aldı.

Beşiktaş, iç sahadaki 45 maçlık yenilmezlik serisi boyunca 38 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Siyah-beyazlılar rakiplerine 113 gol atarken, kalesinde 31 gol gördü.

Beşiktaş'ın iç sahada en başarılı olduğu dönem ise geçen sezon oldu. Siyah-beyazlı takım, bu dönemde ev sahibi olarak çıktığı maçlarda 14 galibiyet, 3 beraberlik alırken, attığı 44 gole karşılık, kalesinde 10 gole engel olamadı.

19 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Beşiktaş, 45 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kalesini 19 maçta rakiplerine kapattı.

2015-2016 sezonunda 6 maçı gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda 5, geçen sezon da 8 karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

DERBİ GALİBİYETLERİNDE ÖNDE

Siyah-beyazlı ekip, 45 maçlık seride ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı toplam 5 derbi karşılaşmasında, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu süre içinde Galatasaray'a karşı 2 galibiyeti bulunan Beşiktaş, bir maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, bir maçını da Vodafone Park'ta kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılıları Vodafone Park'ta ilk kez ağırladığı maçta 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta iki kez karşılaşan Beşiktaş, sarı-lacivertliler karşısında 1 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti.

EN FARKLI GALİBİYET KARABÜKSPOR'A KARŞI

İç sahada rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, kendi evindeki en farklı galibiyetini ise geçen sezon Kardemir Karabükspor'a karşı kazandı.

Vodafone Park'ta rakibini ağırlayan siyah-beyazlılar, Pepe, Anderson Talisca (2) ve Vagner Love (2)'un golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş, en gollü galibiyetlerini de 5-1'lik skorlarla aldı. Siyah-beyazlılar, 2016-2017 sezonunun 19. haftasında Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ederken, 2017-2018 sezonunda Osmanlıspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'u yine aynı skorla 5-1 yenmeyi başardı.

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