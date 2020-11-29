Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek 15 yıl sonra tarihi tekerrür ettirirken galibiyeti getiren yıldızlar açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın gollerini atan Aboubakar, Necip Uysal ve N'Sakala'nın sözleri:

NECİP UYSAL: BU GECE ZOR UYUYACAĞIM

"Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece. Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak."

N'SAKALA: HARİKA BİR HİS

"Harika bir his! Kazanmak öncelikliydi. 15 yıldır burada galip gelemiyorduk. Çok güzel bir gün! Uzun süre takımdan ayrı kaldım, evdeydim. Başakşehir maçından sonra her şey daha iyi olmuş. Hocamızın dediklerini yaptık. Fenerbahçe maçları zor olur demişti. Kazanmak için geldik, kazandık. Haftaya pekiştireceğiz."

ABOUBAKAR: TARİHİ BİR AN DEĞİL!

"Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi"