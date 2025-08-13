Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anılıyor

Süleyman Seba, 5 Nisan 1926'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Sakarya'da okuyan ve daha sonra lise eğitimi için Kabataş Erkek Lisesi'ne geçen Seba, babasının isteğiyle Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Filolojisi Bölümü'nde eğitimini sürdürdü.

SİYAH BEYAZ SEVDA OKULU BIRAKTIRDI

Çok küçük yaşta İstanbul'a gelen ve Kabataş Lisesi'nin takımına giren Seba, futbolla dolu geçen hayatına ilk adımını attı.

Yetenekleriyle Beşiktaşlı yöneticilerin dikkatini çeken Seba, 1943'te siyah-beyazlı ekibin genç takımında görev almaya başladı. Beşiktaş'ta da iyi oyununu sürdüren Süleyman Seba, o yıl genç takımın şampiyon olmasına büyük katkı verirken, bu performansıyla kısa sürede kaptanlığa kadar yükseldi.

Lisedeki ilk yıllarında Beşiktaş genç takımına giren efsane başkan, 1945'te Refik Osman Top döneminde hayalini kurduğu A takıma yükseldi ve 1950'li yıllar içindeki 5 yılda 4 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazanan kadroda yer aldı.

Seba, 1946-47 sezonunda ilk İstanbul Ligi maçına Fenerbahçe derbisiyle çıktı ve takımının 4-3 mağlup olduğu karşılaşmada bir gol kaydetti. İlk sezonunda 9 maçta 6 gol atan Seba, Milli Küme'de şampiyonluk yaşayarak kariyerinin ilk önemli başarısını elde etti.

1947-1948 sezonunda İstanbul Ligi'nde 14 maçta 8 gol atan Süleyman Seba, takımının en golcü ikinci ismi olarak dikkati çekti. 1949-1950 sezonunda kariyerinin ilk İstanbul Ligi şampiyonluğunu yaşayan efsane isim, 14 maçın tamamında oynayıp bir de gol kaydetti.

Seba, 1950'de Beşiktaş Futbol Takımı'nın ABD'ye davet edilmesiyle, babasını üzmek pahasına, okulunu bırakarak çok sevdiği siyah-beyazlı takımla bir ay süreyle bu ülkeye gitti.

SAKATLIK FUTBOLDAN ERKEN KOPARDI 1950-1951'den itibaren İstanbul Profesyonel Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Seba, ilk sezonda sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta forma giyebildi. 1952-1953'te 9 maçta forma giyip 2 gol kaydeden Süleyman Seba, 1954'te daha 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Sağ açık pozisyonunda görev yapan Seba, siyah-beyazlı formayı A takım seviyesinde 10 sezon giydi. Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 184 maçta 44 gol atan efsane isim, bir kez de Ümit Milli Takım'da oynadı. İNÖNÜ STADI'NDAKİ İLK GOLÜ DE SEBA ATTI Süleyman Seba, Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını yaptığı eski İnönü Stadı'ndaki ilk golü atan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı. Seba, 1947 yılında hizmete giren ve 2013'te yeni stat yapımı için yıkılan İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi AIK ile yaptığı açılış maçında fileleri havalandırarak, bu sahada ilk golü atan futbolcu ünvanını aldı. SİYAH BEYAZ SEVDAYI HEP YAŞADI Sakatlığı nedeniyle genç yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı. Seba, ilk olarak 1963 yılında Selahattin Akel'in, ardından da sırasıyla 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Agasi Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı. KULÜBÜN EFSANE BAŞKANI OLDU Seba, 1 Nisan 1984'te çok zor bir dönemde Mehmet Üstünkaya'dan yönetimi devraldı ve başkanlığı döneminde kazandırdığı başarılarla kulübün efsane isimleri arasına girmeyi başardı. Beşiktaş Futbol Takımı, Süleyman Seba döneminde altın dönemini yaşadı ve birçok kupa kazanma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı ekip, Seba'nın başkanlığında Galatasaray ve Fenerbahçe ile başarılı şekilde rekabet ederken, bir yandan da birçok tesise kavuştu. Antrenmanlarını çamurla kaplı sahada yapan siyah-beyazlı ekip, sonradan "Onursal Başkan" ünvanını alan Seba döneminde Fulya Tesisleri'ne sahip oldu. Akaretler'deki modern binasına taşınan kulübe, futbol A takımının antrenmanlarını ve kamplarını yapacağı BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni de yine Süleyman Seba kazandırdı. BEŞİKTAŞ'TA EN UZUN SÜRE BAŞKANLIK YAPAN İSİM Seba, Beşiktaş'ta 16 yıl başkanlık yaparak kırılması zor bir rekora da imza attı. Başkanlığı boyunca 8 kongrede de rakiplerine üstünlük sağlayan siyah-beyazlı kulübün efsanesi, 2000 yılında duygusal bir konuşmanın ardından görevini bıraktı. Süleyman Seba, 16 yıllık başkanlığı kesintisiz sürdürerek bu görevi en uzun süre yapan kişi olarak Beşiktaş tarihine geçti. 1984 yılına kadar yönetimde istikrar sağlayamayan siyah-beyazlı ekip, efsane isimle birlikte uzun süreli istikrar yakaladı.