Süper Lig'de tüm ekipler gibi Beşiktaş da koronavirüs salgınının sona erip liglerin başlamasını beklerken bir yandan da gelecek sezonun planlamasının üzerinde çalışılıyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın'ın mevcut kadroda kalmasını en çok istediği isimlerden birisi de Mohamed Elneny... Yalçın'ın yönetime verdiği raporlarda Mısırlı yıldızın 1 sezon daha kiralanmasını istediği ifade edilirken siyah-beyazlı kurmaylar da bu talep üzerine temaslarını sürdürüyor.

Arsenal'den 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için 2 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdı. Elneny'nin de 1 yıl daha kiralık oynamaya sıcak baktığı belirtilirken salgının ardından resmi girişimler başlayacak.

VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Sezonun geri kalanında Beşiktaş'ta 19 lig, 6 Avrupa Ligi ve 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev alan Elneny, Abdullah Avcı'nın yanı sıra Sergen Yalçın'ın da vazgeçilmezi oldu. Yalçın'ın Beşiktaş'ın başında çıktığı 7 maçta da ilk 11'de forma verdiği Mısırlı futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı.