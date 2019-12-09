Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, çok zorlandığı mücadeleyi 3-2 kazanırken üst üste 6. galibiyetini aldı. Karşılaşmada 2 gol atan Umut Nayir, bu seriye de damga vuran isim oldu.

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Kartal için hayati öneme sahip Galatasaray derbisinde 69. dakikada sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, takımına kritik bir 3 puan kazandırırken siyah-beyazlıların da yükselişi başladı. Derbinin ardından uçuşa geçen Beşiktaş, sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor ve Kayserispor'u yenerek 5 maçlık üst üste kazandı ve 3. sıraya kadar tırmandı.

LENS'İN ASİSTİNDE GELEN GOL

Kasımpaşa karşısında ise çok zorlanan siyah-beyazlılar, 71'de Umut'un golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken 90+5'te Lens'in asistinde fileleri bulan Umut Nayir, Kartal'a hayati bir galibiyet daha getirirken 5 maçlık serinin de 6 maça çıkmasını sağladı. Beşiktaş bu sonuçla 2. sıraya çıkıp lider Sivas'ı takibini sürdürdü.