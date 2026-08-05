Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove!

        Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove!

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş deplasmanda Çekya temsilcisi Hradec Kralove'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak rövanş maçı öncesi avantaj elde etmek istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'ın rakibi Hradec Kralove!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Malsovicka Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

        Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic yönetecek. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.

        2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove'nin rakibi oldu.

        Hradec Kralove ise ikinci eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsö'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

        REKLAM

        TROSSARD'IN DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK

        Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leandro Trossard, resmi işlemlerinin tamamlanması halinde UEFA kadrosuna dahil edilebilecek.

        Maçın başlamasına 24 saat kalana kadar UEFA kadrosuna oyuncu ekleme hakkına sahip olan Beşiktaş, işlemlerin yetişmesi halinde Belçikalı futbolcuyu listeye ekleyebilecek.

        RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

        Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pilot, valizinde uyuşturucu ile yakalandı

        (DHA) Malezya Airlines'in Kuala Lumpur-Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilot MSO, Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda valizinde bulunan çok sayıda uyuşturucuyla yakalandı. Yetkililer, pilotun idrar testinin pozitif çıktığını ve uçuş sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğun...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Netanyahu: Gazze'de mevcut hattan geri çekilmeyeceğiz
        Netanyahu: Gazze'de mevcut hattan geri çekilmeyeceğiz
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor
        Yapay zekadan tehlikeli hamle
        Yapay zekadan tehlikeli hamle
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Malul sayılmayan gazilere 1 yıl süre
        Malul sayılmayan gazilere 1 yıl süre
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava
        Yağmur, rüzgar ve sıcak hava
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!