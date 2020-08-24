Beşiktaş'ta forvet transferi için girişimler sürerken, listenin üst sıralarında yer alan Nikola Kalinic için ülkesi Hırvatistan’dan sıcak bir haber geldi. Pazarlıkların içinde bulunan bir yetkili, Sportske Novosti’ye konuşurken, “Beşiktaş’ın ilgisi var ancak Atletico Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş bonservis ödemek istemiyor. Ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Roma’da yönetim değişikliğinin transferi engellediğini kaydeden kişi, “Roma satın alma opsiyonunu kullanıp Atletico’dan bonservisi alabilir. Ancak İtalyan ekibinde de yönetim değişti. Bir belirsizlik var” dedi.

Atletico’nun 2018 yılında 14,5 milyon Euro'ya aldığı Hırvat santrfor geçen sezon kiralık oynadığı Roma’da 15 lig maçında 5 gol atarken bir de asist yaptı.