        Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: Rafa Silva sürprizi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı: Rafa Silva sürprizi!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 2. yarısı öncesi Antalya'da kamp yapacak. Siyah beyazlılar, kamp öncesi kadrosunu duyurdu. Rafa Silva kadroda yer alırken sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek kadroya alınmadı

        Giriş: 02.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 02.01.2026 - 13:29
        Beşiktaş'ın kamp kadrosunda Rafa sürprizi!
        Beşiktaş sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına başladı. Hazırlıklarına Antalya'da devam edecek siyah-beyazlı ekip, kamp kadrosunu açıkladı.

        JURASEK VE SVENSSON KADRODA YOK: RAFA SILVA KADRODA!

        Portekizli futbolcu Rafa Silva, kafilede yer alırken sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, kamp kadrosunda yer almadı.

        Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Beşiktaş, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.

